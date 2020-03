Nacon e Bigben svelano nuovi accessori per Switch e Switch Lite

Nacon e Bigben annunciano oggi nuovi accessori per le console Switch e Switch Lite.

In particolare hanno svelato le nuove custodie da viaggio a tema Animal Crossing: New Horizons, Zelda e Luigi’s Mansion 3. Le custodie realizzate in un materiale protettivo rinforzato dispongono di tasche per riporre giochi e micro SD e di un supporto inclinabile per il sostegno della console.

Bigben ha svelato inoltre delle nuove cuffie da gaming per Switch e Switch Lite dotate di un suono ricco e preciso oltre a dei bassi potenti grazie agli altoparlanti da 40mm in dotazione. I morbidi padiglioni in ecopelle e l’archetto imbottito regolabile forniscono un comfort ottimale, mentre il microfono flessibile assicura una comunicazione cristallina con gli altri giocatori. I controlli in linea consentono di accedere rapidamente alla regolazione del volume e alle funzioni di muto del microfono. Con un jack da 3.5mm ed un cavo di ben 2.4m, sono perfette per essere usate sia a casa, sia con i dispositivi portatili.

La custodia da viaggio di Animal Crossing è disponibile al prezzo di 24,99 €, le custodie di Zelda e Luigi’s Mansion 3 vengono vendute al prezzo di 19,99 €, mentre le cuffie sono disponibili per 24,99 €.