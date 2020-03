Ubisoft ha confezionato e diffuso il trailer di lancio di Warlords of New York, l’espansione di The Division 2 ora disponibile sia su PC che su PS4 e Xbox One.

Questo nuovo contenuto aggiuntivo ci porta lontano da Washington D.C., a New York e per la precisione a Lower Manhattan, dove gli agenti della Divisione dovranno tentare di fermare il rinnegato Aaron Keener e il suo folle piano di rilasciare una versione ancora più letale del virus che ha gettato il mondo nel caos.