Destiny 2: vediamo il trailer dedicato alla Stagione dell'Intrepido

Bungie si prepara all’imminente lancio della Stagione dell’Intrepido confezionando un nuovo trailer di Destiny 2 che ne elenca le novità previste durante i prossimi mesi.

L’incipit narrativo di questa decima stagione vede uno scuoiatore psionico della Legione Rossa mettere in atto uno stratagemma disperato per vendetta contro l’Ultima Città. I Guardiani della Luce mettono da parte le vecchie differenze per unirsi a improbabili alleati a salvare la Città dalla distruzione totale.

Queste le caratteristiche principali della Stagione dell’Intrepido:

Il ritorno della modalità PvP Prove di Osiride

Nuove armi e armature esotiche

Nuovo Pass Stagionale e ricompense

Evento stagionale gratuito Giochi dei Guardiani

Continua la storia di Destiny: combatti con Rasputin per salvare l’Ultima Città

Nuovi manufatti stagionali: nuove modalità e nuovi potenziamenti per il combattimento

Segnaliamo, infine, che la stagione partirà il 10 marzo e terminerà il successivo 9 giugno.