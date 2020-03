Gretel e Hansel ha una data d'uscita ufficiale

Midnight Factory, etichetta di Koch Media Italia dedicata interamente al genere horror, annuncia che Gretel e Hansel uscirà nelle sale italiane il 2 aprile 2020.

Dai produttori di Insidious e Sinister, il film in arrivo è un’inquietante ritratto in chiave horror della classica fiaba dei fratelli Grimm, diretto da Oz Perkins.

Sophia Lillis, che ricordiamo tutti per il ruolo di Beverly nell’ultimo IT, interpreta magistralmente il ruolo dell’impavida eroina femminile Gretel, accanto al giovane Sam Leaky che veste i panni del fratellino Hansel.

Il film presenta la classica favola più conosciuta di tutti i tempi con un linguaggio e una messinscena che parla a un pubblico giovane amante del genere, e non solo.

In calce trovate il poster italiano ufficiale.