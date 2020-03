Bandai Namco ha pubblicato il terzo trailer dedicato ai personaggi di My Hero One’s Justice 2.

Il video introduce i personaggi giocabili Camie Utsushimi, Gang Orca, BMI Hero: Fat Gum, e Sir. Nighteye.

Qui sotto il nuovo gameplay:

My Hero One’s Justice 2 sarà disponibile per PC via Steam, PS4, Xbox One e Switch dal 13 marzo in tutto il mondo.

