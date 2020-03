Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX disponibile su Switch

The Pokémon Company International e Nintendo hanno confezionato un nuovo trailer per celebrare il lancio di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX, da oggi disponibile su Nintendo Switch.

Il gioco è una rivisitazione dei primi titoli della serie, Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Rossa e Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Blu, rilasciati per la prima volta in Europa nel 2006, e vanta l’aggiunta di nuovi personaggi e nuove funzioni. In questo gioco è possibile incontrare svariati Pokémon, tra cui:

Articuno, Zapdos e Moltres. Questi Pokémon leggendari si mostreranno ai giocatori dopo aver notato alcuni bizzarri avvenimenti.

I supernemici. Sono dei Pokémon molto potenti con un simbolo a forma di corona sopra la testa. Prima di avventurarsi in un dungeon sarà possibile controllare i supernemici al suo interno, così da potersi preparare per bene alla lotta. Inoltre, i supernemici possono anche essere Pokémon cromatici, e potrebbero volersi unire alle squadre dei giocatori.

