Kylotonn è al lavoro su un nuovo Test Drive Unlimited

Nel corso di un’intervista concessa ai taccuini di Venture Beat, Benoit Clerc di Nacon ha fatto sapere che Kylotonn è attualmente al lavoro su una nuova incarnazione della serie Test Drive Unlimited.

Lo stesso Clerc ha spiegato che lo studio francese considera questo progetto come il più importante sul quale abbia mai lavorato. Gli sviluppatori transalpini in passato hanno sviluppato diversi esponenti del franchise WRC e TT Isle of Men, il cui secondo capitolo arriverà su PC e console nel corso dell’anno.

Le informazioni purtroppo finiscono qui; per saperne di più bisognerà attendere la presentazione ufficiale del progetto.

