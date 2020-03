Layopi Games, lo studio di Devil's Hunt, potrebbe aver chiuso i battenti

A quanto pare Layopi Games, lo studio con sede a Varsavia responsabile dello sviluppo di Devil’s Hunt, avrebbe chiuso i battenti.

La notizia è stata riportata sulle colonne di PPE, un sito specializzato polacco, che cita come fonti alcuni dipendenti della software house. Sembra che questi dipendenti non ricevano lo stipendio da diversi mesi, inoltre una volta entrati negli uffici dello studio lo scorso venerdì pare abbiano trovato le loro scrivanie completamente vuote senza ricevere alcun preavviso.

Dopo il lancio della versione PC di Devil’s Hunt (qui la nostra recensione), Layopi Games stava lavorando alle conversioni console per PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Ovviamente la chiusura dello studio non è stata confermata dai boss della compagnia, dunque prendete quanto appena riportato con le dovute cautele.

Condividi con gli amici Inviare