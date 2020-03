Resident Evil 3: Nemesis potrà invadere le Safe Room

Capcom ha diffuso maggiori dettagli sul remake di Resident Evil 3 nel nuovo numero di Official Xbox Magazine, e tra questi veniamo a sapere che Nemesis ora potrà invadere le Safe Room.

Solitamente nella serie Resident Evil i nemici non possono inseguire i gocatori nelle Safe Room, ma pare che Nemesis sarà l’eccezione alla regola. Capcom ha però modificato alcune aree del gioco originale affinché diventino inaccessibili per la nerboruta creatura, così da far respirare il giocatore. L’intelligenza artificiale di Nemesis è stata elaborata in maniera di generare un percorso dinamico per creare tensione senza diventare ossessivo.

Capcom ha anche riferito che l’AI generale è stata rivista in questo remake per rinnovare in qualche modo Racoon City e dare una sensazione di nuovi ai veterani di Resident Evil 3. I mostri ora reagiranno agli ambienti, gli zombie agiranno diversamente a seconda se saranno da soli o in gruppo, e i nemici coordineranno le loro azioni. Il sound design del gioco è stato migliorato per creare maggior atmosfera, e Jill potrà usare la metropolitana per viaggiare rapidamente da un punto all’altro della città. Vi saranno inoltre diversi modi per raggiungere un’area, e Capcom ha rivelato che il titolo offrirà svariate missioni secondarie. Queste potranno incoraggiare il backtracking aumentando gli elementi di rischio e ricompensa durante l’esplorazione.

In una recente intervista è stato rivelato che la funzione “Live Selection” che permetteva di effettuare delle scelte narrative importanti durante alcune sitazioni di pericolo non sarà disponibile nel remake. Capcom ha spiegato che il motivo di tale scelta è la presenza di un maggior numero di contenuti narrativi rispetto il classico del 1999, inoltre i personaggi principali ora saranno maggiormente caratterizzati.

Infine, Drain Deimos, Grave Digger, Hunter Betas e i ragni saranno in agguato nelle fogne di Racoon City. Insomma il nuovo Resident Evil 3 avrà un gran numero di novità, sarà da vedere se queste saranno gradite o meno dai vecchi giocatori.

Resident Evil 3 sarà disponibile su PlayStation 4 dal 3 aprile 2020.

Fonte