NIS America ha confezionato un nuovo trailer di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III per annunciare la disponibilità della demo della versione PC, appena pubblicata su Steam.

La versione dimostrativa permette di provare in anteprima il gioco che si appresta a essere pubblicato. A tal proposito, segnaliamo che la data di uscita è fissata per il prossimo 23 marzo: in quella data sarà possibile acquistare The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III non solo su Steam, ma anche su GOG.