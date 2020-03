Sakura Wars: relazioni e scelte nel nuovo trailer pubblicato

Il nuovo trailer pubblicato oggi per Sakura Wars mostra in azione il sistema LIPS che aiuterà i giocatori a prendere le decisioni per costruire storie d’amore e amicizie con i personaggi del gioco.

Potete dare un’occhiata al nuovo trailer qui sotto:

Per l’occasione Sega ha svelato i nuovi bonus pre-order per le edizioni di lancio di Sakura Wars. Chi effettua il pre-order della Launch Edition fisica ora riceverà anche il Theater Costume Add-on Bundle. Questo set include anche nuovi costumi per Kamiyama, Sakura, Hatsuho, Azami, Anastasia e Claris .

Sakura Wars uscirà su PlayStation 4 il 28 aprile 2020.