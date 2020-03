Overwatch: il lead writer della serie lascia Blizzard dopo vent'anni

Overwatch negli anni è cresciuto molto grazie ad una community in continua espansione e con un sequel attualmente in lavorazione, tuttavia oggi uno dei membri principali del team creativo della serie ha annunciato il suo allontanamento da Blizzard dopo vent’anni di onorata carriera.

Su Twitter, il lead writer di Overwatch Michael Chu ha spiegato in un post che lascerà Blizzard Entertainment dopo più di vent’anni con la compagnia, affermando che il suo unico sogno da quando ha iniziato con Blizzard era di aiutare a realizzare i titoli con cui aveva maggiormente giocato nella sua vita. Chu ha spiegato che lavorare su Overwatch è stata “un’esperienza che ti cambia la vita”, ma passerà a “nuove avventure” dopo il suo periodo alla Blizzard.

Come co-sceneggiatore del gioco, Chu ha svolto un ruolo importante sia per il gioco originale che per Overwatch 2 nel creare la storia e i personaggi della serie, inclusi molti dei suoi fumetti e storie secondarie collocate nel medesimo universo. Prima del suo lavoro su Overwatch e Overwatch 2, Chu aveva scritto per altri titoli Blizzard come Diablo 3 e World of Warcraft, con il suo primo credito con Blizzard come tester per Diablo 2: Lord of Destruction. Potete leggere il messaggio di addio completo di Chu a Blizzard qui.

Overwatch 2 è attualmente in sviluppo da Blizzard Entertainment insieme a Diablo 4, con il titolo annunciato ufficialmente alla BlizzCon dell’anno scorso. Tuttavia, nessuna data ufficiale o finestra di lancio è stata attualmente rivelata per il titolo.

Fonte

Twenty years after first walking through the doors at Blizzard, I’m moving on to new adventures! Overwatch has been an amazing experience and one that I will treasure forever. Thank you to everyone for your support over the years! https://t.co/rG4zPe9SGC

— Michael Chu (@westofhouse) March 11, 2020