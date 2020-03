Nintendo of America: un dipendente è risultato positivo al coronavirus

L’epidemia di coronavirus continua a mettere a dura prova l’industria videoludica e colpisce oggi anche il quartier generale della Nintendo of America a Redmond, Washington. Il Seattle Times riferisce che un dipendente Nintendo è risultato positivo al virus ed è stato anche in contatto con altri membri dello staff.

Secondo quanto riferito, la società di videogiochi lo ha confermato giovedì sera. Tutti i dipendenti Nintendo in contatto con questa persona sono ora in quarantena, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sintomi.

Ecco una dichiarazione diretta da Nintendo of America:

“Nintendo of America sta supportando l’individuo e continuerà a prendere precauzioni per salvaguardare la salute e il benessere di tutti dipendenti e della comunità in generale.”

Come affermato la scorsa settimana, Nintendo sta permettendo a tutto il suo personale situato negli Stati della California e di Washington di lavorare da casa.

