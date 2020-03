Il TennoCon 2020 diventa un evento digitale

Digital Extremes ha annunciato che il prossimo TennoCon 2020 che avrebbe dovuto tenersi nel corso della prossima estate è stato trasformato in un evento digitale in seguito all’emergenza Coronavirus che sta colpendo tutto il mondo.

Gli sviluppatori spiegano che la salute dei dipendenti e dei fan è molto più importante dell’evento, per questo la kermesse fisica non si terrà ma il prossimo 11 luglio sarà possibile partecipare a un evento digitale dedicato a Warframe che coinvolgerà tutta la community. Ulteriodi dettagli circa il TennoCon 2020 verranno diffusi in un secondo momento.

