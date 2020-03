Horizon Zero Dawn su PC supporterà le risoluzioni ultra-wide

In seguito all’annuncio della versione PC di Horizon Zero Dawn, in molti hanno chiesto a gran voce l’implementazione del supporto alle risoluzioni ultra-wide.

Intervenendo sul forum di Steam, una sviluppatrice di Guerrilla Games ha confermato che la versione in arrivo su tale piattaforma includerà anche il supporto alle risoluzioni con rapporto 21:9, andando così a soddisfare la richiesta dei potenziali utenti.

Vi ricordiamo che Horizon Zero Dawn sarà disponibile su PC nel corso della prossima estate. Si tratterà della Complete Edition, che include non solo il gioco base ma anche l’espansione The Frozen Wilds e tutti gli altri DLC già pubblicati su PS4.

