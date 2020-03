Gamescom 2020: l'evento si farà come da programma

A causa delle crescenti preoccupazioni per la pandemia di coronavirus (COVID-19), molti eventi importanti in particolare nel settore dei videogiochi come la GDC e l’E3 2020 sono stati rinviati o annullati. Molti si sono dunque chiesti se anche la Gamescom 2020 di Colonia avrebbe avuto lo stesso destino.

Oggi un aggiornamento sull’account Twitter ufficiale di Gamescom postato dagli organizzatori dell’evento ha riferito che la Gamescom 2020 “si terrà come previsto”, poiché le attuali limitazioni della città di Colonia, in Germania, stanno vietando eventi e incontri fino al 10 aprile 2020. La kermesse tedesca è in programma dal 25 al 29 agosto dunque al momento la minaccia pandemica pare non rappresentare un ostacolo immediato per l’evento.

Tuttavia, gli organizzatori hanno chiarito che anche se l’evento si farà come da programma, il team della Gamescom seguirà le raccomandazioni delle autorità responsabili in merito ai grandi eventi nel caso in cui sorgessero complicazioni. Se la Gamescom 2020 venisse annullata o rinviata, gli organizzatori hanno spiegato che coloro che avrebbero dovuto partecipare all’evento quest’anno verranno rimborsati.

Resta dunque da monitorare gli impatti del coronavirus nei prossimi mesi. Sicuramente avremo notizie più concrete nelle date vicine all’inizio della Gamescom 2020.

Fonte

A short update on the current situation:

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/nZH3qMMVvj — gamescom (@gamescom) March 16, 2020