Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per One PIece: Pirate Warriors 4. Inititolato “Special Moves” il video è incentrato sulle mosse speciali di alcuni dei personaggi giocabili del gioco.

Trovate il trailer qui sotto:

One Piece: Pirate Warriors 4 uscirà su PS4, Xbox One, Switch e PC dal 27 marzo in America ed Europa.

