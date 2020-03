Trials of Mana: una demo giocabile è ora disponibile su PC, Switch e PS4

Square Enix annuncia oggi l’arrivo di una demo giocabile gratuita per Trials of Mana già disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam in vista del lancio del gioco il 24 aprile.

La demo permette ai giocatori di visitare il vasto mondo fantasy del gioco, selezionare i loro tre personaggi preferiti tra i sei eroi unici disponibili e partire per l’avventura. Sarà possibile provare ciascun personaggio giocando all’inizio delle loro storie e scoprendo come finiranno per intrecciarsi mentre combattono contro dei terribili nemici. I giocatori potranno anche continuare la loro avventura trasferendo i dati della demo al gioco completo.

Qui trovate un nuovo trailer pubblicato per l’occasione:

Trials of Mana sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam dal 24 aprile 2020.