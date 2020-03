The Riftbreaker si mostra in un nuovo video di gameplay

EXOR Studios, il team che ha dato i natali a X-Morph Defense, ha confezionato un nuovo video di gameplay di The Riftbreaker per illustrarne le dinamiche di gioco principali.

Si tratta di un action RPG di stampo hack & slash con elementi presi in prestito dai videogiochi di strategia e da quelli survival. In The Riftbreaker prenderemo il controllo del capitano Ashley S. Nowak, impegnata in una missione di avanscoperta che permetterà al genere umano di colonizzare il pianeta di Galatea 37. A bordo del mech Mr. Riggs, Ashley deve far fronte alle orde di creature ostili indigene del pianeta mentre erige una base che fungerà da quartier generale per la futura colonizzazione.

The Riftbreaker sarà disponibile su PC tramite Steam nel corso del 2020.