Nacon annuncia WRC 9, WRC 10 e WRC 11

Nacon, insieme a KT Racing, annuncia oggi WRC 9, il videogame ufficiale del FIA World Rally Championship. Dopo il successo di WRC 8, WRC 9 arriverà con una moltitudine di miglioramenti e nuove feature per gli amanti dei videogiochi di rally.

Qui sotto il trailer di annuncio:

Sarà disponibile dal 3 settembre 2020 per Xbox One e PlayStation 4 e PC sull’Epic Games Store, più avanti anche per Nintendo Switch. Nacon annuncia inoltre che WRC 9 è in fase di sviluppo anche per Xbox Series X e PlayStation 5. Maggiori dettagli sulle tempistiche di uscita e sulle caratteristiche del titolo verranno svelati nei prossimi mesi. Nacon e KT Racing hanno anche annunciato l’estensione dell’accordo di licenza con WRC Promoter fino al 2022, per lo sviluppo e la pubblicazione di WRC 10 e WRC 11.

In WRC 9, i giocatori verranno catapultati nel cuore della stagione del FIA World Rally Championship con tutti gli appuntamenti più importanti dell’anno e tanto altro ancora tra cui 3 nuovi rally e più di 50 team ufficiali con le loro livree provenienti dalla WRC, WRC 2, WRC 3 e dal Junior WRC.

Maggiori dettagli verranno rilasciati al più presto.

WRC 9 sarà disponibile dal 3 settembre 2020 per Xbox One, PS4 e PC sull’Epic Games Store. Le date di uscita per Xbox Series X, PS5 e Nintendo Switch verranno annunciate in seguito.