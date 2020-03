Ghost Recon Breakpoint e Splinter Cell insieme per una nuova missione

Sam Fisher di Splinter Cell sta arrivando in Ghost Recon Breakpoint in una nuova avventura, annuncia oggi Ubisoft.

Al momento i dettagli scarseggiano, sappiamo solo che Sam Fisher arriverà in Ghost Recon Breakpoint, ma non è chiaro in quale forma.

L’ultima volta che Sam ha fatto un’apparizione è stato in una missione di Ghost Recon Wildlands.

La missione è stata pubblicata come contenuto gratuito insieme alla Special Operation 1, il primo importante aggiornamento per Wildlands Year 2. Una volta completata la missione era possibile sbloccare gli occhiali protettivi di Sam e un nuovo filtro per la visione notturna.

È probabile che ci si possa aspettare qualcosa di simile anche questa volta.

Non ci resta che attendere e scoprirlo.

Sam Fisher returns in a new Ghost Recon Breakpoint adventure on March 24. Stay tuned for more intel, ghosts. pic.twitter.com/qRI9Dmugnb — Ghost Recon (@GhostRecon) March 19, 2020