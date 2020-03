Splash Damage lavora a un'esclusiva per Google Stadia

Splash Damage, la compagnia che ha dato i natali a Brink e Dirty Bomb, e che ha collaborato con Microsoft nella conversione degli Halo per PC e per il multiplayer di Gears 5, ha annunciato di aver stretto una partnership con Google per la realizzazione di un gioco in esclusiva per Stadia.

Purtroppo non si conoscono ancora i dettagli di questa collaborazione, ma lo studio londinese fa sapere che presto verranno diffuse ulteriori informazioni circa questo nuovo progetto destinato alla piattaforma di streaming targata Google.

Condividi con gli amici Inviare