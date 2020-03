SEGA ha fatto sapere che sia Endless Legend che Football Manager 2020 sono ora in prova gratuita su Steam fino al prossimo 30 marzo.

Per l’occasione, il publisher ha scontato l’intero franchise Endless con ribassi fino al 75%, che comprende non solo Endless Legends, ma anche il primo Endless Space e il suo sequel, nonché lo spin-off roguelike Dungeon of the Endless, oltre ai relativi DLC di tutti questi titoli.

Anche in questo caso la promozione sarà valida fino al 30 marzo.