Warframe è in arrivo sulle console next-gen

Nel presentare i risultati finanziari delle compagnie sotto il suo controllo, la società di Hong Kong Leyou Technologies, che possiede anche Digital Extremes, ha fatto sapere che Warframe sarà disponibile prossimamente sulle console next-gen.

Pubblicato nell’ormai lontano 2013, Warframe continua a essere crescere e macinare ricavi, dunque non stupisce la volontà della compagnia di portare il gioco anche su PS5 e Xbox Series X, in modo tale da continuare a percorrere questa strada di grande successo.

Leyou Technologies rende noto che gli sviluppatori stanno lavorando alacremente alla realizzazione di nuovi contenuti che vedranno la luce nel corso del 2020, tra cui un’area open world del tutto inedita.

Ulteriori dettagli sulle novità in arrivo verranno diffuse durante il TennoCon 2020, il quale, lo ricordiamo, è stato trasformato in un evento digitale a causa dell’emergenza Coronavirus che si terrà il prossimo 11 luglio.

