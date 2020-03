Mortal Kombat 11: spunta una misteriosa Aftermath Kollection

Secondo quanto riportato sul forum di ResetEra, Mortal Kombat 11 starebbe per ricevere una versione definitiva e onnicomprensiva denominata Aftermath Kollection.

Il riferimento a questa presunta raccolta è stato individuato da alcuni utenti all’interno del database di Steam, lasciando intendere che la data di uscita non sia poi così lontana. Inoltre, la pubblicazione di una nuova versione del gioco a circa un anno di distanza dal lancio dell’edizione base sarebbe abbastanza normale per NetherRealm Studios.

Per quanto riguarda i presunti contenuti di Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection, questa dovrebbe includere un totale di ben 42 combattenti, compresi quelli non ancora annunciati ufficialmente come Sheeva, Fujin e Ash della serie Evil Dead.

Naturalmente vi ricordiamo che queste sono indiscrezioni non confermate, dunque da prendere con le opportune cautele fino a un eventuale annuncio ufficiale.

