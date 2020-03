World War Z è gratis sull'Epic Games Store per tutti gli utenti

Epic Games Store sta regalando una copia di World War Z a tutti gli utenti della piattaforma: il gioco sarà riscattabile gratis per un periodo di tempo limitato.

Lo sparatutto cooperativo di Saber Interactive e Focus Home Interactive è disponibile gratuitamente per il download fino al prossimo 2 aprile. Da notare che, una volta riscattato, il gioco sarà disponibile per sempre nella libreria digitale degli utenti. Per approfittare della promozione basta seguire questo collegamento.

Non è tutto, però, sempre fino al 2 aprile è possibile riscattare altri due videogiochi gratuiti oltre a World War Z: si tratta dell’avventura surreale Figment, e del top-down shooter Tormentor X Punisher.

