Ghost Recon Breakpoint: una prova gratuita è ora disponibile

Ubisoft ha recentemente ospitato un weekend gratuito per Ghost Recon Breakpoint in occasione di un grande aggiornamento del titolo che includeva una nuova modalità e una nuova missione con Sam Fisher di Splinter Cell. Se ve lo siete perso, Ubisoft offre ora una prova gratuita da giocare in qualsiasi momento.

Il Trial Pass, disponibile su Xbox One, PS4 e PC, dà accesso a tutti i contenuti di Breakpoint, ma ha un limite di sole sei ore di gioco. Tutti i progressi che fatti durante il periodo di prova potranno essere trasportati nel gioco completo qualora venisse acquistato.

Inoltre, Ubisoft ha introdotto anche un Friend Pass, che consente di giocare missioni in cooperativa con un amico che possiede Breakpoint. Non ci sono limiti di tempo per queste missioni e queste non veranno conteggiate nel tempo di prova individuale. Per le missioni co-op tuttavia è necessario un abbonamento PS Plus o Xbox Live. Il Friend Pass è disponibile a partire da oggi su Xbox One, PS4 e PC e sarà valido fino al 16 giugno.

L’ultimo aggiornamento di Ghost Recon Breakpoint ha introdotto una nuova modalità che consente di modificare le opzioni di gioco in base al proprio stile. L’update ha introdotto anche Deep State – il secondo episodio della serie di contenuti DLC del gioco, incluso il ritorno di Sam Fisher di Splinter Cell.

