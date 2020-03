Mount & Blade 2: Bannerlord, lancio migliore dell'anno su Steam

Grande successo per Mount & Blade 2: Bannerlord dal momento che l’ultima fatica di Taleworlds Entertainment ha fatto registrare il miglior lancio del 2020 per un nuovo prodotto approdato su Steam.

Sebbene sia stato pubblicato soltanto nella tarda mattinata di ieri, Mount & Blade 2: Bannerlord è subito diventato il quarto titolo più giocato in assoluto sulla piattaforma di Valve, posizionandosi alle spalle di colossi quali CS: GO, Dota 2 e PUBG, mentre per un breve periodo è addirittura riuscito ad arrivare sul gradino più basso del podio.

Gli sviluppatori hanno fatto sapere che in appena cento minuti dal lancio i giocatori attivi avevano già raggiunto quota 100 mila, mentre in tre ore gli utenti attivi in contemporanea erano diventati oltre 145 mila.

Insomma, sebbene sia stato pubblicato soltanto ieri in Accesso Anticipato, Mount & Blade 2: Bannerlord ha già riscontrato il favore dei fan, facendo registrare un debutto migliore di veri e propri colossi tripla A pubblicati in questi primi mesi dell’anno, tra cui un certo DOOM Eternal.

