Humble: 1000 $ di giochi a soli 30 $ con il Conquer Covid-19 Bundle

Humble ha annunciato un pacchetto speciale per aiutare le organizzazioni a combattere la pandemia di Covid-19. Soprannominato Conquer Covid-19, il bundle include oltre 1000 dollari di giochi, e-book e fumetti per soli 30 dollari e tutto il ricavato andrà in beneficenza.

Valido da ora fino alle 11 PT del 7 aprile, il pacchetto Conquer Covid-19 si differenzia dai soliti Humble Bundle, in quanto ha un prezzo unico e non adotta il classico sistema “paga quello che vuoi”. Gli utenti possono comunque scegliere di pagare più del minimo di 30 dollari, ovviamente, e a differenza del normale sistema di suddivisione di categoria in base al prezzo tutto il contenuto verrà sbloccato in una solta volta. Se il vostro backlog su Steam necessita di una nuova infornata di giochi il nuovo bundle fa senz’altro al caso vostro.

Tra i titoli maggiormente di spicco inclusi nel pacchettro troviamo Into The Breach, Undertale, Hollow Knight, The Witness, Europa Universalis IV, Psychonauts e altro ancora. Tutti i giochi sono disponibili anche come codici Steam.

Per quanto riguarda i fumetti e gli ebook, qui c’è una vasta selezione, tra cui il primo volume di Locke & Key, la collezione Journeys Through Time and Space di Greg Bear e il volume uno di The Boys per citarne solo alcuni. Sono disponibili anche nei formati CBZ, MOBI, PDF ed ePub, quindi sarà possibile visualizzarli su una vasta gamma di ereader, laptop e dispositivi mobili. Inoltre, come bonus extra, tutti coloro che acquistano il pacchetto Conquer Covid-19 riceveranno un buono per un mese gratuito di Humble Choice, il servizio di abbonamento mensile di Humble.

Ecco l’elenco completo dei giochi di Conquer Covid-19:

Into the Breach

Undertale

Hollow Knight

Wizard of Legend

Totally Accurate Battle Simulator

The Witness

SUPERHOT

Tilt Brush

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

Killing Floor 2

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

Darksiders II Deathinitive Edition

Darksiders Warmastered Edition

Sniper Elite 3

This is the Police

Jackbox Party Pack 2

Stick Fight: The Game

Brothers: A Tale of Two Sons

Party Hard

Worms Revolution

Europa Universalis IV

Tropico 4

GNOG

Broken Age

Brütal Legend

Psychonauts

PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2

Pikuniku

World of Goo

Super Hexagon

VVVVVV

Hacknet

A Mortician’s Tale

A Good Snowman is Hard to Build

Magicka

Rebuild 3: Gangs of Deadsville

Agents of Mayhem

DUCATI – 90th Anniversary

Speed Brawl

HIVESWAP: Act 1

Alien Spidy

Stealth 2: A Game of Clones

Lostwinds

Zombotron

Music Maker EDM Edition

Double Fine Adventure documentary

I soldi andranno tutti in beneficienza e potremo scegliere tra quattro diverse organizzazioni benefiche a cui donare: Direct Relief, International Rescue Committee, Doctors Without Borders e Partners In Health. Potremo scegliere di donare a tutte e quattro oppure incanalarli in una sola.

Fonte