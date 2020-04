PlayStation Plus: svelati i giochi gratuiti di aprile 2020

Dopo essere stati trapelati nelle scorse settimane, Sony ha annunciato ufficialmente che Uncharted 4: A Thief’s End e Dirt Rally 2.0 sono i giochi PlayStation Plus di aprile.

Entrambi i titoli saranno disponibili per il download gratuito per tutti gli abbonati PlayStation Plus a partire da martedì 7 aprile. Questi titoli saranno disponibili per il download fino a lunedì 4 maggio.

Questi due titoli gratuiti prenderanno il posto di Shadow of the Colossus e Sonic Forces del mese scorso. Se non avete ancora questi giochi avete tempo per scaricarli fino a lunedì 6 aprile.

