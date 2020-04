Man of Medan: un secondo friend pass in regalo

Tutti i giocatori già in possesso di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan avranno accesso a un altro Friend Pass – potendo così sperimentare una singola avventura completa del gioco attraverso la modalità multiplayer Storia Condivisa con un amico che non possiede il gioco.

I giocatori potranno immergersi ancora una volta nell’universo della The Dark Picture Anthology, e connettersi con un amico. Inoltre, nonostante una nebbia piuttosto fitta, sembra che maggiori informazioni sul secondo gioco della serie, Little Hope, stiano per arrivare presto.

L’offerta vale fino al primo maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC – e l’amico deve giocare sulla stessa piattaforma. Per accedere al gioco, l’amico deve prima scaricare la versione di prova di Man of Medan. Il Friend Pass sarà assicurato attraverso una patch.

Per i giocatori PC è disponibile una guida che trovate qui sotto: