Indivisible: un update gratuito introduce New Game+ e co-op locale

Lab Zero Games e il publisher 505 Games hanno annunciato la pubblicazione di un update gratuito per Indivisible che sarà disponibile nella giornata odierna su tutte le piattaforme.

Questo aggiornamento introdurrà la modalità New Game+ che permette di affrontare nuovamente l’avventura dopo aver completato il gioco almeno una volta, mantenendo tutte le abilità, le incarnazioni e le armi acquisite durante la partita precedente. L’update aggiungerà anche la co-op locale, permettendo così a un massimo di quattro giocatori di controllare ognuno un singolo personaggio.

Vi ricordiamo che Indivisible è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Condividi con gli amici Inviare