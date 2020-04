La software house indipendente Cellar Door Games ha annunciato Rogue Legacy 2, il sequel del celebre metroidvania di stampo roguelike pubblicato ben sette anni fa.

Questo sequel manterrà i tratti distintivi del suo diretto predecessore, dunque avrà livelli generati in maniera procedurale, una serie di personaggi con bonus e malus casuali, nonché la possibilità di acquisire potenziamenti permanenti durante il corso dell’avventura. Ovviamente gli sviluppatori promettono anche l’aggiunta di diverse novità, tuttavia non sono ancora stati rivelati i dettagli.

Per il momento sappiamo solamente che il Rogue Legacy 2 uscirà su PC nel corso della prossima estate, e che potrebbe vedere la luce anche su altre piattaforme.

