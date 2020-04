Call of Duty Modern Warfare: multiplayer gratuito per tutto il weekend

Activision ha annunciato un weekend di prova gratuita per il comparto multiplayer di Call of Duty Modern Warfare.

A partire dalle 19:00 di oggi e fino alla stessa ora di lunedì 6 aprile, tutti gli interessati potranno provare l’intero multiplayer del gioco sia su PC che su PS4 e Xbox One.

Per approfittare della promozione basta scaricare Call of Duty Warzone, lo spin-off battle royale free-to-play: il multiplayer di Modern Warfare sarà infatti accessibile gratuitamente tramite il client di Warzone.

Condividi con gli amici Inviare