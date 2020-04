Per prepararsi all’arrivo dell’iconico Cacciatore di Demoni su Hearthstone, su tutte le piattaforme del gioco è disponibile da oggi il nuovo prologo di Illidan.

Gratis per tutti i giocatori, è composto da quattro missioni per giocatore singolo che raccontano come Illidan Grantempesta è diventato Cacciatore di Demoni. Al completamento della campagna, i giocatori otterranno tutto ciò di cui hanno bisogno per giocare con il Cacciatore di Demoni in Hearthstone:

Classe Cacciatore di Demoni sbloccata

Eroe Illidan

10 carte Base del Cacciatore di Demoni

20 carte del set Apprendista del Cacciatore di Demoni

Un mazzo introduttivo del Cacciatore di Demoni

Il Cacciatore di Demoni verrà ufficialmente sbloccato per i giocatori che hanno completato il prologo il 7 aprile, data di pubblicazione della nuova espansione di Hearthstone, Ceneri delle Terre Esterne.

Infine, il nuovo sistema per la modalità Classificata verrà introdotto nella stagione classificata di aprile 2020.