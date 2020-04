My Hero One's Justice 2: Il personaggio DLC Hawks si mostra in un trailer

Bandai Namco ha pubblicato il primo trailer di Hawks, il prossimo personaggio DLC di My Hero One’s Justice 2.

Hawks si unirà a My Hero One’s Justice 2 questa primavera con le sue potenti ali, i suoi occhi acuti e la sua intelligenza ingegnosa. Il Quirk di Hawks — Fierce Wings — gli concede una grande coppia di ali piumate che gli permettono di volare. Hawks può controllare telecineticamente ogni piuma con facilità per usarle come proiettili e può percepire le posizioni dei nemici attraverso le vibrazioni nell’aria.

My Hero One’s Justice 2 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam.

Fonte

Get ready to soar with the Wing Hero: Hawks coming soon to #MyHeroOnesJustice2!

Takedown villains at blazing speed, just don't blink or you'll miss the battle! MY HERO ONE'S JUSTICE 2 is available now for PS4, Xbox One, PC, and Nintendo Switch! pic.twitter.com/zw8wq73T3i

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) April 6, 2020