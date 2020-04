New World, il MMORPG di Amazon Game Studios, è stato rinviato

Attraverso un videomessaggio diffuso dal game director Scot Lane, Amazon Game Studios ha reso noto di aver rinviato il lancio di New World.

Come facilmente intuibile, il rinvio di questo ambizioso MMORPG è dovuto all’emergenza Coronavirus che sta coinvolgendo il mondo intero. New World avrebbe dovuto vedere la luce nel corso del mese di maggio, tuttavia l’insorgere della pandemia ha costretto il team di sviluppo a lavorare da casa, allungando così i tempi di gestazione, per questo la data di uscita è stata spostata al prossimo 25 agosto. Scot Lane fa inoltre sapere che a luglio si terrà una sessione di closed beta per permettere agli interessati di provare in anteprima il gioco.