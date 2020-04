Cyberpunk 2077 riceverà almeno due espansioni post-lancio

Nel corso di un incontro con gli investitori che si è tenuto nella giornata di ieri, Adam Kiciński di CD Projekt ha fatto sapere che Cyberpunk 2077 otterrà almeno due espansioni post-lancio.

Stando a quanto riportato da VGC, il presidente della compagnia polacca ha dichiarato che lo studio intende seguire la medesima strada già intrapresa nel caso dei DLC di The Witcher 3. Ciò significa che le espansioni di Cyberpunk 2077 potranno contare su una consistente quantità di contenuti, andando a espandere ulteriormente la storia del gioco. Lo stesso Kiciński ha poi lasciato intendere che i contenuti aggiuntivi del prossimo gioco di ruolo fantascientifico potrebbero essere rivelati prima della release ufficiale prevista per il 17 settembre 2020.

A tal proposito, vi ricordiamo che CD Projekt ha ribadito l’intenzione di non rinviare la data di lancio di Cyberpunk 2077 nonostante i problemi causati dalla pandemia di Coronavirus.

