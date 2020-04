BlizzCon 2020: Blizzard mette in discussione l'evento

Sebbene non sia ancora stata cancellata, l’edizione 2020 della BlizzCon potrebbe essere ufficialmente a rischio.

A farlo sapere ci ha pensato direttamente Blizzard Entertainment, che con un messaggio diffuso nelle scorse ore spiega di non aver ancora deciso se procedere o meno con l’organizzazione dell’evento. Come già accaduto per altre kermesse simili, la pandemia di Coronavirus potrebbe costringere la Casa di Irvine a posticipare, o addirittura a cancellare la BlizzCon 2020.

La compagnia spiega che è ancora troppo presto per stabilire se l’evento sia praticabile, per questo Blizzard seguirà gli sviluppi dell’emergenza per poi muoversi di conseguenza. Per il momento, però, nessuna opzione viene scartata.

