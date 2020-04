Final Fantasy 14 Shadowbringers: la patch 5.3 è stata posticipata

La patch 5.3 di Final Fantasy 14 Shadowbringers verrà posticipata a causa della pandemia di COVID-19. La notizia è stata pubblicata dal sito ufficiale di Final Fantasy 14 Lodestone.

Il producer Naoki Yoshida ha affermato che ciò è dovuto a molteplici fattori. A causa del lockdown in numerosi paesi, si sono verificati ritardi nella consegna di risorse grafiche, ritardo nel doppiaggio, ritardi nelle attività relative allo sviluppo e infine i team di produzione e QA stanno operando al di sotto della normale capacità a causa delle limitazioni dovute al lavoro in remoto.

Yoshida ha affermato che, per i motivi sopra esposti, la patch 5.3 di Final Fantasy 14 Shadowbringers sarà posticipata. Questa patch originariamente doveva essere rilasciata a metà giugno. Il team al momento non è sicuro se questo ritardo sarà di poche settimane o di un mese. Il produttore ha chiesto comprensione in merito a questo sviluppo e ha anche affermato che, nonostante ciò, i server Final Fantasy 14 verranno mantenuti in remoto.

Final Fantasy 14 Shadowbringers è disponibile su PlayStation 4 e PC.

