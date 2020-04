Logitech G è sponsor ufficiale di Atalanta Esports

Logitech G annuncia di essere partner ufficiale dell’Atalanta Esports, importante team e-sportivo che competerà insieme alle migliori squadre del campionato nella prossima Esports Serie A. Competizione che si svolgerà sui due titoli calcistici per eccellenza: FIFA 20 e PES 2020.

I giocatori di Atalanta Esports avranno la possibilità di competere con alcuni dei prodotti di punta del marchio Logitech, come le Cuffie da gaming PRO X, studiate per adattarsi a tutte le soluzioni e perfette per essere trasportate senza problemi. Inoltre, grazie alla tecnologia DTS Headphone X 2.0, l’esperienza di gioco diventa ancora più immersiva e coinvolgente.

Lo ‘strumento del mestiere’ invece, sarà il controller C40TR di ASTRO, eccezionale controller completamente personalizzabile è dotato di moduli intercambiabili, così da poter impostare anche a livello strutturale il controller come meglio si preferisce. Due tasti posteriori rimappabili, oltre che un software dedicato per la completa personalizzazione, fanno del C40 di ASTRO uno dei controller più completi e altamente performanti presenti sul mercato.

I giocatori professionisti che competeranno nei tornei più importanti rappresentando Atalanta Esports potranno godersi questi prodotti sempre e comunque, dalle sessioni di allenamento, che si svolgeranno nella base operativa del team, l’Esport Palace di Bergamo ormai vero punto di riferimento per i gamer lombardi, fino ai tornei ufficiali, dove portare sempre più in alto i colori nero-azzurri.

Atalanta Esports nasce con l’intento di perseguire e raggiungere gli stessi straordinari risultati di Atalanta B.C., che negli ultimi anni è riuscita a tagliare traguardi molto importanti, raggiungendo, nella stagione in corso, i quarti di finale di Champions League, la competizione Europea più importante a livello di Club.