Annunciato Police Shootout, un nuovo simulatore in arrivo su PC

Games Incubator e PlayWay hanno annunciato Police Shootout, un nuovo simulatore per PC che metterà i giocatori nei panni di un tutore della legge statunitense.

Il gioco offrirà l’opportunità di eseguire in prima persona interventi di polizia, valutando le varie situazioni e comportandosi di conseguenza. Sarà possibile provare a negoziare con i criminali che tengono in ostaggio dei civili, provando a disinnescare delle situazioni incandescenti, oppure usare la pistola d’ordinanza per neutralizzare immediatamente le minacce. A tal proposito, Police Shootout propone un sistema di mira dinamica che permette di selezionare le parti del corpo alle quali sparare per incapacitare i criminali senza ucciderli. Al termine di ogni operazione si riceve un punteggio sulla base del proprio comportamento: seguire alla lettera il codice o comportarsi da testa calda? Starà al giocatore decidere come muoversi in ogni missione.

Segnaliamo che Police Shootout non ha ancora una data di uscita ufficiale, tuttavia verrà pubblicato prossimamente su Steam.