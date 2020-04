Xbox Game Pass: The Long Dark e Gato Roboto tra i titoli di aprile

Microsoft ha rivelato i prossimi giochi in arrivo su Xbox Game Pass per Xbox One e PC, che questo mese include titoli del calibro di The Long Dark e Gato Roboto.

The Long Dark, il suggestivo survival di Hinterland, arriva su Xbox One Game Pass il 16 aprile, dopo essere stato lanciato in accesso anticipato nel 2014. The Long Dark è seguito dal delizioso metroidvania Gato Roboto di Doinksoft, che arriverà su Xbox One Game Pass il 21 aprile.

Il prossimo per Xbox One, il 23 aprile, è Deliver Us The Moon, una straordinaria avventura narrativa da KeokeN Interactive che segue le gesta solitarie di un’astronauta. Il 30 aprile è il turno di HyperDot e Levelhead su Xbox One, il primo è un’esperienza arcade minimalista in cui l’obiettivo è quello di schivare ogni cosa, mentre il secondo è un platform cooperativo con un’enfasi sulla creazione e la condivisione dei livelli.

The Long Dark, Deliver Us The Moon, Gato Roboto, HyperDot e Levelhead appariranno anche su Xbox Game Pass per PC, anche se non c’è ancora una data d’uscita. A loro si uniranno la meravigliosa avventura punta e clicca a tema robotico di Amanita Design, Machinarium, e Gears Tactics, uno stategico frenetico a turni sulla formula di Gears of War.

Fonte