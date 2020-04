LudoNarraCon torna su Steam la prossima settimana

Torna su Steam per il suo secondo anno la LudaNarraCon, convention mondiale di giochi digitali che si svolgerà dal 24 al 27 aprile. Il festival è progettato per concentrarsi su giochi basati sulla narrazione e presenterà 40 mostre, oltre 10 panel di membri del settore, sconti Steam e ospiterà oltre 20 demo giocabili tutte gratuitamente.

LudoNarraCon è ospitato da Fellow Traveller, un publisher indipendente dietro giochi tra cui la serie Orwell, Neo Cab, The Stillness of the Wind e In Other Waters. Sul sito ufficiale dell’evento, Fellow Traveller scrive che LudoNarraCon “punta a creare una piattaforma per mostrare e celebrare giochi narrativi interessanti e innovativi”.

La convention si terrà interamente su Steam, con la pagina principale che ospiterà 12 ore di panel in diretta streaming. Le pagine di Steam fungeranno da “cabine di gioco” virtuali, in cui i publisher trasmetteranno in streaming contenuti dietro le quinte, parleranno dei loro giochi tramite chat e mostreranno gameplay in live.

Più di venti giochi saranno presentati durante l’evento, tra cui:

Coffee Talk (Toge Productions)

Yes, Your Grace (Brave At Night)

Tangle Tower (SFB Games)

In Other Waters (Jump Over the Age)

Telling Lies (Sam Barlolw)

Frog Detective 2 (Grace Bruxner and Thomas Bowker)

Genesis Noir (Feral Cat Den)

Hypnospace Outlaw (Tendershoot)

Heaven’s Vault (inkle Ltd)

Best Friend Forever (Starcolt)

Eliza (Zachtronics)

Mutazione (Die Gute Fabrik)

N1RV Ann-A: Cyberpunk Bartender Action (Sukeban Games)

