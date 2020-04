Codemasters annuncia F1 2020 per PC e console

Codemasters ha annunciato F1 2020, l’ultima incarnazione della celebre serie videoludica dedicata al campionato mondiale di Formula 1.

tra le novità di questa edizione, F1 2020 offre per la prima volta “Il mio Team”. Questa nuova modalità di gioco consente ai giocatori di creare il proprio team di F1 e di prendere posto accanto alla line-up 2020 programmata, con una nuova esperienza di driver-manager che offre una visione unica del mondo della F1. Il mio Team e la consolidata modalità carriera permetteranno ai giocatori una maggiore flessibilità nella scelta delle tre lunghezze della stagione. I giocatori possono scegliere tra la stagione completa e originale di 22 gare e tra delle opzioni più brevi con 10 o 16 gare, incluse il circuito di Hanoi e il circuito di Zandvoort. Inoltre, fa il suo ritorno lo split-screen per due giocatori, insieme a una serie di opzioni progettate per aiutare i nuovi giocatori ad adattare la sfida di F1 in base alle loro competenze.

In più, i fan che acquisteranno la Michael Schumacher Deluxe Edition di F1 2020 guideranno nei panni del leggendario pilota tedesco in quattro delle sue auto più iconiche. I giocatori riceveranno anche contenuti esclusivi tra cui livree a tema e item per la personalizzazione del pilota, tra cui una celebrazione sul podio unica. Le quattro auto incluse nella Michael Schumacher Deluxe Edition sono:

1991: Jordan 191

1994: Benetton B194

1995: Benetton B195

2000: Ferrari F1-2000

F1 2020 sarà disponibile dal 10 luglio prossimo su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.