SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated ha una data d'uscita

SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated uscirà il 23 giugno su PC e console, così è stato annunciato.

Annunciato attraverso un nuovo trailer, possiamo anche dare un’occhiata a ciò che Battle for Bikini Bottom – Rehydrated ha in serbo. Il video mostra combattimenti contro boss mai visti prima, gameplay con Sandy the Squirrel e Patrick Star e, in particolare, una nuovissima modalità di gioco multiplayer. Da quanto mostrato, il multiplayer sembra una semplice modalità di sopravvivenza basata sulle onde che possiamo affrontare insieme ad un amico.

Ancora una volta, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated uscirà il 23 giugno. Verrà pubblicato su PC, Xbox One, PS4 e Switch, ed è disponibile per il preordine su tutte le piattaforme, tranne PS4. Le opzioni di preordine su PS4 arriveranno in un secondo momento.

