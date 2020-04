Kingdom Hearts: il doppiatore Keiji Fujiwara è scomparso oggi a 55 anni

Keiji Fujiwara è un doppiatore veterano con un curriculum impressionante in anime e giochi giapponesi. Oggi, ne è stata annunciata la scomparsa all’età di 55 anni. La sua agenzia ha annunciato che Fujiwara è morto di cancro.

Come riporta Oricon, Fujiwara si è preso una pausa dal doppiaggio da agosto 2016 a giugno 2017 per sottoporsi a delle cure. Tra i suoi ruoli più celebri ricordiamo Hiroshi, il padre di Crayon Shin-chan che ha doppiato fino al 2016, Axel della serie Kingdom Hearts, Ardyn in Final Fantasy 15 e Reno in FInal Fantasy 7 Remake. Trovate tutti i suoi lavori qui.

Fujiwara era un talento incredibile. Che riposi in pace.

