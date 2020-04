Streets of Rage 4: un nuovo trailer svela la data d'uscita

Dopo quasi due anni, Streets of Rage 4 è finalmente alle porte. Dopo una presunta data d’uscita, DotEmu annuncia oggi la release date finale e il ritorno della classica Battle Mode. La modalità battaglia ritorna dai titoli precedenti in versione ampliata. I giocatori possono combattere in otto arene differenti e lottare contro altri giocatori sia in scontri uno contro uno che due contro due.

Il 30 aprile, gli utenti PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch potranno mettere le mani su Streets of Rage 4 che rappresenta il ritorno del franchise a distanza di 25 anni. Il titolo sarà disponibile al prezzo di 24,99 €.

