PlayStation Now offre uno sconto del 25% ai nuovi abbonati

Sony sta offrendo ai nuovi utenti uno sconto del 25% sull’abbonamento di 12 mesi a PlayStation Now. L’offerta sarà valida fino alla fine del mese direttamente su PlayStation Store al prezzo di 44,99 €.

Chi non avesse mai sentito parlare di PlayStation Now si tratta di un servizio che permette di giocare ad una libreria di titoli in streaming su PS4 o PC. Pagando una quota mensile l’utente potrà accedere e scaricare oltre 300 giochi PS4 selezionati e altri titoli classici direttamente dal catalogo PS3 e PS2.

Ultimamente il servizio è stato aggiornato con grandi successi quali Spider-Man, Shadow of the Tomb Raider e Control. Puoi visualizzare l’elenco completo dei giochi PS Now qui.

Fonte