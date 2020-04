Railway Empire si dirige su Switch, ecco la data di uscita

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Independent Arts Software hanno confezionato un nuovo trailer di Railway Empire per Switch con il quale viene annunciata la data di uscita di questa versione per la console Nintendo.

Questo gestionale permette di creare e modificare una vasta rete ferroviaria, acquistare più di 40 modelli di treni riprodotti fedelmente, e acquistare o costruire stazioni, edifici per la manutenzione, fabbriche e attrazioni turistiche. Railway Empire per Switch sarà disponibile sia in formato fisico che digitale a partire dal prossimo 19 giugno.

Questa nuova edizione include il gioco principale (con tutti i contenuti aggiuntivi e i miglioramenti apportati sin dal lancio originale) oltre ai DLC Mexico, Crossing the Andes e The Great Lakes. Da notare che i DLC Germany, France e Great Britain & Ireland saranno disponibili come contenuti aggiuntivi sul Nintendo eShop.